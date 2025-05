Vera reúne a expertos internacionales en arqueoturismo, zooarqueología, paleontoturismo y nutrición histórica

II CONGRESO INTERNACIONAL BAYRA:

“Alimentación y Ganadería entre la Edad Media y la Edad Moderna.”

Miércoles 7 de mayo

Sesión 1 (Modera: Alberto García Porras)

16:00h. - Inauguración oficial.

16:15h. – Conferencia inaugural: Juan Antonio Barrio Barrio (Universidad de Alicante): De la guerra a la paz. Intereses enfrentados en la frontera entre la corona de Aragón y el reino nazarí de Granada en el siglo XV: Las ciudades de Vera y Orihuela.

17:15h. – Pausa café

17:30 h. – Anaís González Puga / José María Martín Civantos (Universidad de Granada): El estudio arqueológico de la ganadería en Almería: estado de la cuestión y perspectivas de futuro.

18:00h. - Lorenzo Cara Barrionuevo (Instituto de Estudios Almerienses): Ganadería y arqueología en el sudeste de Al-Andalus. Balance crítico y propuestas de investigación.

18:30h. – Maria João Valente (Universidade do Algarve): Diets and Identities: The role of Zooarchaeology in reconstructing medieval foodways at Cacela.

19:00h. – Marta Colmenero Griñán (Universidad de Granada): Análisis zooarqueológico y contextualización de depósitos asociados a vertedero de la Edad Moderna. El caso del Castillo de la Estrella (Teba, Málaga).

19:30h. – Debate.

Jueves 8 de mayo.

Sesión 1 (Modera: Maria João Valente).

9:30h. Visita al Parque Arqueológico Ciudad Nazarí de Bayra.

11:00h. – Pausa café.

11:30h. – Veronica Anicetti y Mauro Rizzetto (Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Vrije Universiteit Brussel): ‘Cervified’: a method for the morphometric identification of red deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama), and roe deer (Capreolus capreolus) archaeological and palaeontological bones.

12:00h. – Sylvia Jiménez Brobeil (Universidad de Granada): Isótopos estables y diferencias alimenticias en poblaciones del Reino de Granada

12:30h. – Silvia Valenzuela Lamas / Moisés Alonso Valladares (Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Universidad de Granada): Ganadería, medio ambiente y tamaño de los animales en la Iberia medieval y moderna (siglos XI-XVIII): potencialidad y lagunas documentales.

13:00h. - Eloísa Bernáldez Sánchez (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico): La basura del último milenio: comer, rezar y reciclar.

13:30h. – Debate.

14:00h. – 16:00h. Pausa comida.

Sesión 2 (Modera: Moisés Alonso Valladares)

16:00h. – Jesús Molero García y David Gallego Valle (Universidad de Castilla – La Mancha): Zooarqueología y alimentación en el castillo de La Estrella de Montiel (Ciudad Real).

16:30h. – Ana Medina Cuesta / Marcos García García (Universidad de Granada): Nuevas contribuciones zooarqueológicas al estudio de la alimentación judía durante la Edad Media: el cerro de la judería de Atienza (Guadalajara).

17:00h. – Carlos Fernández Rodríguez (Universidad de León): La alimentación de la comunidad judía leonesa en época medieval.

17:30h. – Pausa café.

17:45h. – Andrea Tommolini / Veronica Aniceti (Università di Siena / Consejo Superior de Investigaciones Científicas): Feeding the miners: zooarchaeological insights into animal husbandry and resource management at Rocca San Silvestro (13th-14th c. AD, southern Tuscany, Italy).

18:15h. – Eva Pires (Universidade Nova de Lisboa): Livestock management in a small town: Almada during the 13th-16th centuries.

18:45h. – Rafael Jiménez-Camino Álvarez, Darío Bernal-Casasola, Alejandro Beltrán Ruíz, Juan Jesús Cantillo Duarte, Mª Carmen Lozano-

Francisco, Estrella Blanco Medrano, Javier Oviedo Callealta, Ana Rita García Cobeña y Lourdes Lorenzo Martínez (La Almoraima SASME / Universidad de Cádiz): La dieta en la torre de la Almoraima, una fortificación de los Arias de Saavedra (Castellar de la Frontera, ss. XVI-XVII).

19:15h. – Debate.

Viernes 9 de mayo

Turismo y puesta en valor del patrimonio:”EL ARQUEOTURISMO, UNA TIPOLOGÍA PROPIA DE TURISMO”. (Modera: Pilar Guerra González, directora de DestinoVERA y coordinadora de la puesta en valor de Bayra.)

9:30-10,30h. Factores determinantes para la puesta en valor turístico del patrimonio.

● Carolina Pérez Gallardo, Tte. Alcalde y Concejala Delegada de Promoción y Conjunto Arqueológico de la ciudad Nazarí de Bayra de Vera, Almería.

● Antonio José Martín Moreno, Tte. Concejal Delegado de Turismo, Cueva del Tesoro, Cueva de la Victoria y Villa Antíopa, Rincón de la Victoria, Málaga.

10,30-12,00h. “Estrategias de puesta en valor de los yacimientos arqueológicos”.

● Paloma García Díaz, Directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, Asturias.

● Belén Alemán Ochotorena, Directora del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, Almería.

● David Jaén Cubero, Coordinador del Conjunto Arqueológico Villa Romana de Fuente Álamo, Puente Genil, Córdoba.

12,00-12,45h.Pausa café.

12,45-13,30h. “Retos y oportunidades del turismo arqueológico”.

● Benjamín Prieto Valencia, Alcalde de Fuentelespino de Haro, Senador de España por Cuenca, y expresidente de la Diputación Provincial de Cuenca.

13,30h. Clausura.

