Vera propone más de cincuenta actividades para unas Felices Pascuas

El sábado 29 de noviembre, Vera dará la bienvenida a la Navidad con un mágico encendido de luces y un espectáculo piromusical con música en directo a cargo de la Orquesta Ciudad de Vera.

Este año, como gran novedad, se celebrará la primera Feria del Comercio y la Artesanía Local en el Paseo Miguel de Cervantes de la localidad.

El impresionante Belén Monumental, instalado en el Convento de la Victoria, será inaugurado el domingo 30 de noviembre.

Un año más, bajo el lema 'La Navidad de siempre, como nunca antes la has vivido', el sábado 29 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, la Plaza Mayor veratense será el escenario del encendido oficial de la iluminación navideña, un acto que marca el inicio de las Navidades Mágicas. El evento estará acompañado por un concierto en directo de la Orquesta Ciudad de Vera y culminará con un impresionante espectáculo piromusical que promete llenar de magia y emoción el cielo de la localidad.

Este año, como gran novedad, se celebrará la I Feria del Comercio y la Artesanía Local, que tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre en el Paseo Miguel de Cervantes. La feria contará con actividades de dinamización complementarias, como una espectacular pista de patinaje sobre hielo sintética, un Taller de Dulces Navideños en Familia y el Sorteo del Calendario de Adviento, organizado por la Asociación de Comerciantes de la localidad.

Una de las citas imprescindibles en la localidad es el Belén Monumental, que año tras año sorprende a propios y extraños. Instalado en el Convento de la Victoria, será inaugurado el domingo 30 de noviembre.

Actividades para todos los públicos: medio centenar de propuestas durante toda la Navidad

La oferta incluye más de cincuenta propuestas: talleres y propuestas infantiles con temática navideña, espectáculos de primer nivel en el Auditorio, así como la posibilidad de respirar el ambiente navideño recorriendo el centro histórico y disfrutando de su cuidada decoración.

Entre los espectáculos programados destacan el Ballet La Bella Durmiente y la representación de 'El Mesías' de Haendel. Para los amantes de la música, habrá actuaciones que van desde zambombas flamencas hasta conciertos y tributos como “ABBA Symphonic”, sin olvidar el tradicional Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Banda Municipal de Música el 1 de enero.

Diversión y compras en un entorno único

Las calles de Vera se llenarán de vida y color con la decoración navideña realizada por Haro Arquitectura de Interiores y Escenografía, que invita a residentes y visitantes a recorrerlas mientras realizan sus compras en el comercio local. Además, habrá actividades como la Marcha Asprodalba, el Pasacalles de Papá Noel, la Nochevieja Infantil y la esperada Cabalgata de Reyes, que tendrá lugar el 5 de enero.

El programa también apuesta por el deporte en familia, con eventos como la Carrera de Navidad, así como talleres de cocina donde los más pequeños podrán elaborar dulces navideños tradicionales.

Esta celebración combina tradición, cultura y diversión.

Toda la programación está disponible en www.navidadesmagicasvera.es, donde pueden consultarse horarios y detalles de cada actividad.