Un vecino de Retamar se lleva 535.000 euros con el cupón de la ONCE

La ONCE repartió este miércoles 535.000 euros en el barrio almeriense de Retamar, donde Emilio Carrión, elegido vendedor del año de la ONCE el año pasado en las provincias de Almería, Granada y Jaén, vendió dos cupones premiados, uno de ellos con la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que conceden los sorteos de diario de la ONCE, y el otro con 35.000 euros.

Emilio Carrión es vendedor de la ONCE desde 2018 y ha llevado la suerte al barrio almeriense de Retamar donde vendió a un cliente los dos cupones a través del terminal punto de venta por el que el comprador puede elegir el número o la terminación que quiera, según informa la organización en una nota.

Carrión repartió allí otros 250.000 euros en el primer Cuponazo tras el estado de alarma y el año pasado volvió a dar otro premio de 35.000 euros. El 4 de enero de 2024 cumplirá seis años como vendedor.

"Tampoco llevo tanto tiempo, pero la verdad es que soy un vendedor con suerte y la ilusión es la misma cada vez que se da un premio", ha explicado tras reconocer que "había dormido regular". "Me hubiera gustado haber repartido más, a más personas, pero la suerte es así de caprichosa", ha añadido.

A su juicio, la clave para ser un buen vendedor de la ONCE reside en "la amabilidad, la humildad, y la constancia de estar ahí día a día, todo influye, saber escuchar, eso siempre, siempre hay que escuchar al cliente y a las personas porque también acabas siendo amigo de ellas", ha afirmado.