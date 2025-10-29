Urbaser consigue el contrato de recogida de basuras de Almería por 142,5 millones durante once años

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la empresa Urbaser el nuevo contrato para la gestión del Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos, con un importe total de 142.535.795,78 euros y una duración de once años.

La firma del contrato está prevista antes de que finalice el año y, según el equipo de gobierno, supondrá una mejora significativa en la gestión diaria de la ciudad, tras la aprobación de la adjudicación en la junta de gobierno local.

El acuerdo contempla la renovación completa de la flota de vehículos, que utilizarán gas natural y energía eléctrica para reducir emisiones y ruidos. También se prevé la ampliación y modernización de los contenedores, con pruebas piloto destinadas a minimizar los olores en la fracción orgánica.

Además, se implantará un sistema de recogida puerta a puerta para los residuos orgánicos procedentes de la hostelería y grandes generadores, con posibilidad de incorporación de las pescaderías. En el casco histórico y el Paseo de Almería se ubicarán islas de contenedores emergentes para eliminar su presencia permanente en la vía pública.

El nuevo contrato incluye la digitalización integral del servicio mediante una plataforma con tecnología GIS, que permitirá el control en tiempo real y una gestión más eficiente. También se reforzarán los servicios de recogida de enseres, poda y voluminosos, y se ampliará el horario de atención en el Punto Limpio del Sector 20.

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de una gasinera para abastecer la nueva flota y la instalación de ocho conjuntos de contenedores soterrados, con sustitución anual de los buzones deteriorados. Urbaser deberá además ofrecer un servicio de atención ciudadana ampliado, con horario de mañana y tarde, e incorporar dos educadores ambientales encargados de tareas de sensibilización.

El Ayuntamiento considera que este contrato representa un avance importante en la gestión ambiental y urbana de Almería, al garantizar una ciudad más limpia, ordenada y preparada para los retos de futuro.

El nuevo acuerdo refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad y la economía circular, y constituye una herramienta clave para consolidar el proceso de transformación en curso, según ha señalado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

El edil ha destacado que Urbaser cuenta con una amplia experiencia y un conocimiento profundo de la ciudad, lo que permitirá una transición rápida y eficaz hacia el nuevo modelo de servicio.

La mejora de este contrato, junto con los próximos de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, contribuirá a reforzar la imagen de Almería como una ciudad moderna, eficiente y comprometida con el bienestar vecinal y la protección del entorno.

Urdiales ha agradecido el trabajo riguroso de los técnicos municipales que han participado en el proceso de adjudicación, en el que concurrieron ocho empresas.

Este contrato es el segundo gran servicio municipal renovado por el actual equipo de gobierno tras el de ayuda a domicilio, y forma parte del plan de modernización de los servicios públicos. En los próximos meses se incorporarán también los nuevos contratos de limpieza viaria, mantenimiento de playas y zonas verdes, ya previstos en el presupuesto municipal de 2026.