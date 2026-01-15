UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

La UAL avanza en la rehabilitación de su sede en la Calle Gerona

La Universidad de Almería ha adjudicado las obras para la rehabilitación integral de la sede por más de 800.000 euros

Onda Cero Almería | Europa Press

Almería | (Publicado 15.01.2026 13:43)

Sede de la UAL en la Calle Gerona
Sede de la UAL en la Calle Gerona | Europa Press

La Universidad de Almería (UAL) ha adjudicado a la empresa Pinus SA las obras de rehabilitación integral de su sede en la calle Gerona, con un presupuesto de 819.479,23 euros (IVA incluido). El contrato, formalizado esta semana, contempla la adaptación del edificio a nuevos usos administrativos y docentes.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del inmueble, aunque también incorporará zonas de encuentro y socialización gracias a la reforma de la cubierta.

De acuerdo con la memoria técnica, el edificio necesita una actualización funcional y estética que permita ajustarlo a los estándares actuales de confort, sostenibilidad y accesibilidad. La intervención se concibe además como una oportunidad para revalorizar su presencia urbana, con especial atención al tratamiento de la fachada y la medianera.

El plan prevé mantener la función educativa del edificio, si bien su tercera planta acogerá la sede del Consejo Social, que pasará a ser la “planta noble” y contará con una imagen más representativa. La reforma conservará elementos originales, como la escalera de subida a la cubierta, considerada una estructura histórica, y habilitará las terrazas laterales para reuniones y eventos al aire libre.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de cinco meses y afectarán a los 1.111 metros cuadrados repartidos entre las cuatro plantas del inmueble y el área de aparcamiento anexa. Las actuaciones incluyen la demolición parcial de tabiquería y techos, así como la renovación de carpinterías e instalaciones.

Construido en los años 70 y protegido por el PGOU de Almería, el edificio destaca por su estructura de hormigón armado. A pesar de diversas intervenciones puntuales, la ausencia de una rehabilitación completa ha provocado humedades y deficiencias en las instalaciones.

