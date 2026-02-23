El turismo accesible de 'Ecoaventureras' distinguido por la Asociación Asperger Almería

La gala del 20º aniversario de la 'Asociación Asperger Almería' ha distinguido a entidades, instituciones y personas que contribuyen al crecimiento y consolidación de esta agrupación, nacida y asentada en Aguadulce, dedicada a la atención a personas con un trastorno del espectro autista denominado Síndrome de Asperger y a sus familias. Entre los destinatarios de estos agradecimientos figuran, la empresa turística Ecoaventureras, los consistorios de Roquetas y Vícar, o el centro educativo CEIP Las Lomas.

Además, el 28 de febrero se representa la Recreación Histórica de Los Reyes Católicos en Fiñana, I Tarbinada en Castro de Filabres el 28F,...

De lunes a viernes a las 12,30 h, cumplir años cuenta con Pepe Ballesteros