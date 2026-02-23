ESPACIO DE TURISMO

El turismo accesible de 'Ecoaventureras' distinguido por la Asociación Asperger Almería

Ana María Parra Sabiote, gerente de la empresa, : "Hay que tender a que el turismo sea 100% para todo el mundo"

La gala del 20º aniversario de la 'Asociación Asperger Almería' ha distinguido a entidades, instituciones y personas que contribuyen al crecimiento y consolidación de esta agrupación, nacida y asentada en Aguadulce, dedicada a la atención a personas con un trastorno del espectro autista denominado Síndrome de Asperger y a sus familias. Entre los destinatarios de estos agradecimientos figuran, la empresa turística Ecoaventureras, los consistorios de Roquetas y Vícar, o el centro educativo CEIP Las Lomas.

