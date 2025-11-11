Tres heridos tras la colisión entre dos turismos en la A-7 en Viator

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico tras la colisión de dos vehículos en la A-7 a su paso por Viator, en sentido Barcelona, durante la noche del pasado lunes. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando del choque entre ambos vehículos que se producía en el en el kilómetro 777+400, que quedó cortado de manera temporal.

Una vez se produjo el aviso, el centro coordinador avisaron a Guardia Civil, mantenimiento de carretera y Bomberos del Poniente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos donde tuvieron que excarcelar a dos personas que resultaron atrapadas en los vehículos. Ambas y junto con un tercer herido, fueron trasladados a un centro hospitalario.