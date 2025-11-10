SUCESOS

Trasladan a un hombre a Torrecárdenas después de precipitarse desde un tercer piso en Almería

Se tata de un hombre de unos 42 años de edad. De momento, no han trascendido más detalles sobre su identificación o las causas de lo ocurrido por lo que la investigación se mantiene abierta

Onda Cero Almería

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
Imagen de recurso de la sala del 112 Andalucía | Junta de Andalucía

Un hombre de unos 42 años de edad ha ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras precipitarse, de manera accidental, desde un tercer piso ubicado en la calle Molino de Almería durante la tarde del pasado domingo.

Según fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, los hechos tuvieron lugar sobre las 16,30 horas cuando se recibió un aviso en el que se alertaba que el varón había caído por una ventana. En este momento, se activó el protocolo correspondiente. Se dio aviso a Policía Nacional, Policía Local y 061. Alertados, se desplazaron a la zona y estabilizaron al herido en el mismo lugar de los hechos dado que presentaba heridas en la cabeza. Sin embargo y acto seguido, fue evacuado al hospital para una exploración más exhaustiva sin que se tema por su vida.

