Un trabajo del historiador Juanmi Galdeano recoge las impresiones que causó en cuatro cronistas del siglo XIX su paso por Roquetas

Juan Miguel Galdeano presentó su Trabajo Fin de Máster el 19 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

Titulado 'Roquetas visitada: paisajes y paisanaje de Roquetas de Mar y el Campo de Dalías en la primera mitad del siglo XIX', en él analiza y contextualiza los testimonios de cuatro viajeros a su paso por comarca.

El botánico valenciano Simón de Rojas Clemente (1805), el médico granadino Juan Bautista Solsona (1817), el periodista suizo Charles Didier (1836) y la viajera francesa Joséphine de Brinckmann.

Sus diarios de viajes, notablemente subjetivos en ocasiones, pero repletos de descripciones, merecen ser integrados en la historia de Roquetas y del Poniente Almeriense, pues son una fuente fundamental que nos hablan del territorio y sus gentes, en un contexto interesantísimo en el que Roquetas acababa de nacer (1776), las salinas de Punta Entinas-Sabinar estaban en auge, el Camino Viejo se consolidaba como ruta para llegar a Almería y la minería de la comarca se iba extendiendo.