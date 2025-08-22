The Burger Cup en Roquetas, Fiesta del Emigrante en Alcóntar y nuevo proyecto turístico de Pulpí

Fiestas Alcóntar:

En homenaje a los emigrantes que por unos días regresan a su pueblo. Este año nombran a la Virgen del Rosario, alcaldesa perpetua.

Pulpí:

Contará con el parque de 6 mil metros cuadrados "Costa Serena" en San Juan de los Terreros a escasos metros de la Mina Rica.

Roquetas de Mar:

Acoge por primera vez The Burger Cup

Del 14 al 24 de agosto, el Parking del Paseo Carlos Crespo Rubio (Playa Serena II)

Entrada libre

Tras su paso por Valencia, Madrid o Salamanca, The Burger Cup se instala por primera vez en Roquetas de Mar.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, ha animado a vecinos y visitantes a que desfruten de esta original propuesta que se suma a las distintas actividades que el Ayuntamiento está organizando con motivo de Ciudad Gastronómica 2025 y la variada oferta que durante estos meses ofrece el municipio y que abarca “gastronomía, ocio y cultura, deportes y numerosas opciones que demuestran la excelencia turística de Roquetas de Mar “.

Durante diez días, The Burger Cup Roquetas reúne a algunas de las hamburgueserías más top de España y diversas actividades de ocio:

• Foodtrucks con recetas premiadas y originales.

• Música en directo y DJs cada día.

• Zona de mesas al aire libre para disfrutar del verano.

• Ambiente pet friendly para venir con tu mejor amigo peludo.

• Showcooking especial el sábado 23 a las 20:15 h (inscribe a los peques por DM en Instagram @theburgercup).

Participantes:

• Naches (Ávila): Producto 100% de la tierra, pan de obrador y recetas con mimo.

• Smokie (Madrid): Especialistas en carnes de calidad y ahumados con sello propio.

• Briochef (Madrid): Ganadores de la Mejor Hamburguesa de Madrid 2024. Blitz Smash (Murcia) – Smashburgers de culto, premiadas y adoradas por celebrities.

• Schuessler (Valencia): Cocina con carácter, pan artesano y sabor único.

• Ficus (Andalucía): Ganadores de la Mejor Hamburguesa de Andalucía.

• Vulcano (Torrejón de Ardoz): Sabor intenso, carne jugosa y estética rompedora con su característico jeringuillazo.

• BurgerLab (Albacete): Creatividad sin límites y técnica impecable. Además de opción sin gluten.

• Torriko (Alicante) : La gran novedad! Un equipo con experiencia, estilo propio y muchas ganas de sorprender.

• Canalla (Madrid, Mojácar, Granada, Sierra Nevada…): propuesta con mucha actitud, desenfadada y auténticamente diferente.

Ubicación y horarios:

• Lugar: Parking Paseo Carlos Crespo Rubio (Playa Serena II), Roquetas de Mar

• Fechas: Del 14 al 24 de agosto

• Horario: Todos los días de 20:00 h a 01:00 h

Premios para las mejores burger y sorteo de un viaje para los comensales que voten.

