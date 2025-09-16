Un taxista de Almería, investigado por una agresión a un cliente en La Cañada que acabó en la UCI

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería mantiene abierta una investigación contra un taxista de la capital acusado de haber agredido a un cliente el pasado mes de julio en el barrio de La Cañada, de forma que la víctima tuvo que permanecer en la UCI durante varios días a causa de las lesiones que presentaba y por las que hubo que inducirle el coma.

Los hechos tuvieron lugar pasada la medianoche del pasado 19 de julio, cuando la víctima, de unos 50 años, fue encontrada inconsciente con un traumatismo craneoencefálico, fracturas craneales y una hemorragia cerebral cerca de una rotonda de un frecuentado supermercado de La Cañada. Los servicios médicos lo evacuaron hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas.

De forma paralela, la Policia Local de Almería inició una investigación para tratar de localizar al agresor, de modo que a través de sus gestiones consiguieron identificar a un taxista que habría prestado servicios de transporte a la víctima durante esa misma noche, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso y avanza 'Diario de Almería'.

Si bien el taxista se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial, las pesquisas policiales apuntan que el origen del ataque estaría en una discusión por no haberse abonado las carreras realizadas durante toda la noche, en la que el perjudicado había recorrido varios salones de juego mediante el servicio de taxi.

La víctima pasó una semana sedado en la UCI hasta que su recuperación le permitió trasladarse a planta, aunque en su primera declaración ante los agentes de la Policía Judicial aseguró no recordar nada de lo que había sucedido ni en el momento de la agresión ni durante las horas previas.

Así, el investigado por un delito de lesiones fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes como medida cautelar mientras que se avanza en la investigación, a la espera de que los informes forenses permitan determinar la gravedad de las heridas sufridas.