FESTIVALES

Steve Aoki enciende la primera noche de Dreambeach 2025 en El Toyo-Retamar con un show inolvidable

Dreambeach arrancó en El Toyo-Retamar con un vibrante show de Steve Aoki, el techno Art Core y un guiño al sonido andaluz.

Onda Cero Almería

Almería |

Miles de personas acuden a la primera jornada del Dreambeach
Miles de personas acuden a la primera jornada del Dreambeach | DREAMBEACH

Dreambeach 2025 abrió anoche su undécima edición en el nuevo recinto de El Toyo-Retamar con una jornada inaugural que encendió al público desde el primer minuto. El MainStage vibró con los sets de Brenda Serna, Claudia Tejeda, Lara Klark, Esther Bronchal y B Jones, que prepararon el terreno para la esperada actuación de Steve Aoki. El DJ chino-estadounidense desmostró su conexión con el público con un espectáculo lleno de energía.

En la Dreams Trent, el sello Art Core de Indira Paganotto tomó el control con artistas comoVTSS, Ben Klock o Charlie Sparks, mientras que el festival rindió homenaje al sonido 100% andaluz con actuaciones de Karpin, Guau y Rasco en formato B2B.

La cita continúa hoy viernes con nombres internacionales como Amelie Lens, Anfisa Letyago, Marco Faraone o Steve Angello, además de una programación dedicados al EDM, techno, hardstyle, breakbeat y drum & bass. Tres días de música junto al Mediterráneo que consolidan a Dreambeach como uno de los festivales electrónicos más potentes del verano.

