Silencio y Sueño, tendencias en alza

Antonia Medina, gerente de El Picachico, valora como curativo el silencio del que se disfruta en su alojamiento y el entorno de la Sierra de los Filabres, más bella estos días con la nieve, las primeras flores en los almendros y los sonidos de la naturaleza,..

Además, Úbeda y Baeza también son sus tañidos de campanas en edificios patrimoniales, ponemos el corazón en el interior de la provincia de Almería, y los cinco sentidos en el turismo internacional afectado también por la geopolítica sobre lo que comenta Vicente García Egea.

De lunes a viernes, o cuando se pueda, a las 12,50 h, el turismo de lo pequeño se crece con Pepe Ballesteros y los besos de Angelito 'El bienhecho'.