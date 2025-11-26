ADICCIONES

I Sendero Solidario de Proyecto Hombre en Felix el 14 de diciembre

Abierto a todas las familias para sensibilizar sobre las dependencias. Inscripción hasta el 6 de diciembre en todofondo.net

Proyecto Hombre Almería tiene su sede principal y su centro de tratamiento en la capital, aunque atiende a toda la provincia. La media anual es de 200 usuarios. Según un estudio de la UAL, el 80 por ciento de las personas que terminan con el alta terapéutica se rehabilitan.

Como actividades preventivas se llevan a cabo charlas en centros educativos llegando a unos 1200 alumnos cada curso.

Quienes padecen esas adicciones se demoran como 10 años en pedir ayuda porque les resulta difícil reconocer que tienen ese problema; en el caso de las mujeres aún es peor.

