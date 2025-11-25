Sánchez dimite como alcalde de Fines tras su implicación en el caso

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, ha comunicado su renuncia a su acta de concejal y al cargo como primer edil en el Ayuntamiento cuando se cumple una semana de su detención por parte de los agentes de la UCO de la Guardia Civil en la segunda fase del caso 'Mascarillas' que investiga presuntas 'mordidas' mediante contratos públicos en la Diputación de Almería y el Consistorio de Fines. Destacar que el PP, ya lo suspendió de militancia justo después de que se confirmara su arresto junto con el de su hijo que se produjeron al mismo tiempo que las del ya expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y el exvicepresidente Fernando Giménez, entre otros. Renunciaba al cargo de manera pública dirigiéndose a sus vecinos. Carta que reproducimos a continuación.

COMUNICADO A MIS VECINOS Y VECINAS

Queridos vecinos y vecinas:

Me dirijo a vosotros en uno de los momentos más difíciles de mi vida personal y pública.

En los últimos días se ha abierto una investigación en la que figuro como investigado por unos hechos que niego de forma rotunda y absoluta. Estas acusaciones son profundamente injustas y ajenas a mi manera de ser y a mi forma de entender el servicio público. Por respeto al procedimiento y a quienes trabajan en él, no entraré en detalles. Confío en la Justicia y en que la verdad saldrá a la luz.

Durante más de 22 años he trabajado con honradez, humildad y dedicación por este pueblo que tanto quiero. Siempre he entendido la política como servicio a los demás, nunca como un beneficio personal. Cada decisión y cada proyecto han tenido un único objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos y colocar a Fines como referencia de nuestra comarca.

Precisamente por respeto a mi pueblo, a la institución que represento y a todos vosotros, he presentado formalmente mi dimisión como alcalde. Lo hago para centrarme en mi defensa y para que esta situación, no dañe la imagen del Ayuntamiento ni la de Fines. Es una decisión responsable que adopto, en contra de la voluntad de infinidad de amigos, vecinos y familiares, para proteger la institución y facilitar que la gestión municipal continúe con normalidad. Os garantizo que os dejo en manos del mejor equipo humano que hay, tanto político, como funcionarios y personal del ayuntamiento.

Esta decisión no implica reconocer culpa alguna: soy inocente de aquello de lo que se me acusa. Es un acto de responsabilidad y de amor a mi pueblo. No permitiré que ninguna duda sobre mi situación se utilice para desmerecer el trabajo que, juntos, hemos realizado durante todos estos años.

Quiero expresar mi agradecimiento más profundo a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por su profesionalidad, esfuerzo y compromiso con este municipio. Ha sido un honor compartir con vosotros tantas horas de trabajo, proyectos y dificultades, siempre al servicio de nuestros vecinos.

Agradezco, igualmente, a todos los concejales y concejalas de toda mi etapa como alcalde, tanto del gobierno, por la capacidad de trabajo y el cariño con el que han tratado siempre a su municipio, logrando hacer de Fines lo que hoy tenemos, como a los concejales de la oposición. Más allá de las diferencias lógicas en democracia, he procurado mantener respeto institucional y diálogo, convencido de que el interés de Fines está por encima de cualquier interés personal o partidista.

No puedo olvidar a todos los vecinos y vecinas de Fines que me habéis mostrado vuestro apoyo durante estos años y, muy especialmente, en estos días. Gracias, de corazón, por los muchísimos mensajes de apoyo y cariño y también de quienes me pedían continuar en la alcaldía por considerar todo esto una injusticia—. Vuestras palabras me dan fuerzas para defender mi honor y demostrar mi inocencia. Os pido, además, respeto para mi familia y para el propio procedimiento.

Confiad en mí. Solo deseo que todo se esclarezca cuanto antes.

Abandono el cargo, pero nunca abandonaré a mi municipio, llevaré siempre a Fines en el corazón y estaré a vuestra entera disposición.

Con todo mi respeto y agradecimiento,

Rodrigo Sánchez Simón

Fines, 25 de noviembre de 2025