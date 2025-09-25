Salvador Hernández: "No nos abre ni la puerta"

El regidor de la localidad ha destacado este jueves la relación "constante" y "clara" que mantiene su administración con el ejecutivo autonómico para intentar encontrar una solución al conflicto del hotel junto a la costa, en contraste con la falta de avances con el Ejecutivo central, que aún no ha concretado una reunión al respecto, pese a las reiteradas solicitudes realizadas. Según ha señalado, el origen del problema se remonta a decisiones tomadas por anteriores responsables políticos del mismo signo que gobierna ahora a nivel estatal.

"Ni se dignan a responder, ni muestran el más mínimo interés", ha señalado el alcalde durante la sesión plenaria, donde indicó que ha enviado múltiples comunicaciones solicitando un encuentro con representantes del Gobierno, sin recibir respuesta. Asimismo, lamentó la falta de respaldo del principal grupo de la oposición local, al que acusó de ser "el mayor lastre que ha tenido este municipio".

Durante el pleno, el primer edil también se refirió a la visita de una alta representante del Gobierno, que se desplazó hasta la playa frente al edificio en cuestión para anunciar medidas dirigidas a acelerar su derribo. A su juicio, dicha visita fue meramente propagandística y carente de respeto institucional, ya que ni siquiera se comunicó oficialmente su presencia en la localidad.

"La ministra llegó con su podio, no sabemos de dónde lo traía, y ni siquiera se molestó en informar a los representantes locales. Si eso es una muestra de cortesía o de buena política, que alguien lo explique", reprochó directamente al portavoz del grupo socialista en el consistorio.

Según el alcalde, tanto el gobierno local como la administración autonómica han mostrado una posición firme y coordinada para defender los intereses del municipio frente a lo que considera un abandono institucional por parte de anteriores administraciones. "Hay más compromiso entre nosotros que el que usted demuestra hacia su propia ministra", afirmó en respuesta al edil socialista.

Estas declaraciones surgieron tras la intervención de un concejal de la oposición, quien cuestionó las actuaciones del consistorio en el proceso de adecuación del planeamiento urbanístico a lo establecido por el Tribunal Supremo, y acusó al Ayuntamiento de retrasar de forma intencionada los trámites legales vinculados al caso del hotel.

"Queremos conocer su postura sobre las críticas que ha hecho el propio Gobierno autonómico, que pertenece a su mismo partido, acerca de cómo están gestionando este tema", apuntó el concejal del grupo socialista, pidiendo claridad sobre las acciones judiciales emprendidas.

Frente a esto, el alcalde reiteró que, más allá de lo que se dirima en los tribunales, ambas instituciones están trabajando para alcanzar una salida negociada que ponga fin al problema generado por la construcción del establecimiento, impulsado por una promotora privada y respaldado en su momento por responsables políticos concretos. "Tiene autores conocidos, y todos del mismo color político", sostuvo.

En esa línea, el alcalde señaló a anteriores gobiernos locales y regionales como los responsables directos de la complicada situación que hoy enfrenta el municipio, no solo a nivel de imagen, sino también con consecuencias económicas y sociales que aún se arrastran.

"Si ahora quiere hacer ver que hay una división entre el Gobierno regional y este Ayuntamiento, permítame recordarle que son entidades distintas, con competencias distintas. Un gobierno autonómico no es el jefe de un ayuntamiento, por mucho que compartan siglas", subrayó.

Aun así, reconoció que, en el terreno jurídico, es lógico que cada administración defienda sus intereses, aunque insistió en que existe diálogo entre ambas. "Coincidimos en algunos puntos, diferimos en otros, pero lo importante es que mantenemos la comunicación abierta", concluyó