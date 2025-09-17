Salud confirma el primer caso humano de fiebre del Nilo en Mojácar

La Consejería de Salud y Consumo confirma el primer caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en la comunidad autónoma esta temporada.

El caso corresponde a una persona de entre 50 y 60 años, residente en Mojácar (Almería), que inició el 10 de julio un cuadro febril con síntomas inespecíficos sin afectación neurológica. Dado que el caso no presentó un cuadro típico de infección por virus del Nilo occidental, inicialmente se sospecharon otras enfermedades transmitidas por vectores, que fueron paulatinamente descartadas mediante estudio de laboratorio. El paciente presentó una evolución clínica favorable con la resolución completa del cuadro sin secuelas.

Posteriormente, ante la negatividad de todos los estudios complementarios, y la detección de circulación de VNO en las trampas situadas en dicho municipio, que provocaron la declaración de área en alerta de Mojácar a principios de agosto, ampliaron el estudio a virus del Nilo occidental.

Se trata del primer caso esta temporada, un dato, aseguran desde Salud, "muy favorable" respecto al mismo periodo del año pasado, cuando a estas alturas ya se habían declarado 114 casos en Andalucía.