‘Sabores Almería’ llega por segundo año consecutivo a la Feria Americas Food de Miami

La provincia de Almería mostrará por segundo año consecutivo la excelencia de los productos agroalimentarios de la marca gourmet ‘Sabores Almería’ en una de las ferias más importantes del país, la Americas Food & Beverage Show & Conference, que se celebra en Miami del 10 al 12 de septiembre.

Tras el éxito del año pasado y gracias a la colaboración entre ‘Sabores Almería’ y la Cámara de Comercio, las empresas de la marca gourmet volverán al país norteamericano para mostrar sus productos e intensificar su presencia internacional gracias a su participación en esta feria que se celebra en Miami Beach Convention Center, organizada por la Cámara de Comercio de Almería y la Cámara de Comercio de España en Miami, en el marco del programa Pyme Global.

Así, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, y el vicepresidente, José Antonio García, acompañarán a la delegación almeriense, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, y a las diez empresas que estarán ubicadas en el espacio de España.

Las empresas que asisten a esta vigésimo novena edición de Americas Food & Beverage Show & Conference de Miami son Oleo Almanzora, Embutidos Caseros y Jamones Peña Cruz, Lorusso, Campos de Uleila, Castillo de Tabernas, Miel Sierra de los Filabres, Luxeapers, Vegavilanos, Desuflí e industrias Cárnicas Diego Molina.

El diputado Carlos Sánchez ha destacado el éxito del año pasado y ha señalado que “llevamos por segundo año consecutivo a la Americas Food & Beverage de Miami lo mejor de nuestra tierra con la marca gourmet Sabores Almería. Esta feria es una ventana estratégica para que nuestras empresas sigan consolidando su presencia en el mercado norteamericano y para abrir nuevas oportunidades comerciales en un espacio en el que se dan cita los principales responsables del sector”.

De igual forma, Sánchez ha puesto en valor que “la experiencia del año pasado fue muy positiva y este año damos un paso más: hemos aumentado tanto el número de empresas participantes como la superficie expositiva. Además, contamos con un stand renovado, con una imagen muy atractiva y situado en una de las principales entradas del pabellón de España, lo que garantiza gran visibilidad para nuestros productos”.

Por último, el diputado de Promoción Agroalimentaria ha destacado el trabajo que se realiza desde la Diputación de Almería y ‘Sabores Almería’ para poner en valor los productos de la provincia: “Con iniciativas como ésta, impulsamos la internacionalización de nuestras pymes, generamos riqueza y empleo en la provincia y proyectamos al mundo la excelencia agroalimentaria que distingue a la provincia de Almería”.

Para el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, "estar por segunda vez exponiendo los productos almerienses en esta feria tan importante se debe a que la experiencia del año anterior fue altamente positiva y que las empresas almerienses apuestan por seguir posicionándose en el marcado americano. Y en ese sentido, nuestro objetivo como Cámara es apoyarlas en ese proceso de expansión internacional en un recorrido en el que la colaboración con la Diputación Provincial es fundamental para impulsar, fuera de nuestras fronteras la marca Sabores Almería.