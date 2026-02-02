Las Rutas Gastronómicas del Almendro en Flor del 8 febrero al 22 de marzo discurren por 13 pueblos

Lubrín, Castro de Filabres, Turrillas, Alcudia de Monteagud, Senés, Benizalón, Tahal, Sorbas, Uleila del Campo, Lucainena de las Torres, Abrucena, Fiñana y Tabernas conforman el mapa de caminos y mesones de las XI Jornadas Gastronómicas de la Almendra.

Del 8 de febrero al 22 de marzo se podrá disfrutar de los almendros florecidos, un fenómeno que este año ha llegado con un poquito de retraso debido a la meteorología adversa.

En Almería existen otras floraciones con mucho potencial turístico como la Linaria en el Desierto de Tabernas, los Narcisos en las zonas de umbrías de los Filabres, y más.

Uno de los impulsores de estas propuestas, Diego García, muestra enorme interés por integrarlas en la recién presentada en Fitur 'España en Floración'.

Además, 2 de febrero 'Día de los Humedales',....

De lunes a viernes a las 12,50 h empoderamos el turismo de proximidad con Pepe Ballesteros