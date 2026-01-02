Rubi: “Necesitamos un jugador que nos ayude por fuera en ataque y lo vamos a buscar hasta el final”

El entrenador de la UD Almería ha ofrecido este viernes su primera comparecencia ante los medios en 2026. Sin entrar mucho en detalle ha dejado entrever que la posible incorporación de Jon Morcillo ayudaría mucho a la zona ofensiva y que es algo que va a estar buscando hasta final del mercado invernal. “Buscamos a gente que pueda competir desde el primer día sin problemas de adaptación a la categoría y al proyecto, se llamen como se llamen”, afirma en clave mercado.

En cuánto al partido del próximo sábado ante el Granada, el técnico da mucha relevancia a la posibilidad de reencontrarse con la victoria: “empezar el año con un derbi, además importante, hace que sea bueno sacar una victoria. Al final, arrancar lo antes posible con un triunfo sería importante”.

“El Granada es un equipo que ataca bastante bien y con bastantes posibilidades para generar ocasiones. Hemos trabajado esta semana los centros laterales. Es un equipo que también se la quiere pasar y tiene un estilo creativo. Es la propuesta que intentan plasmar”, ha comentado sobre su rival.

“Es un partido diferente al que jugamos contra el Huesca o el Burgos. La propuesta del Granada es distinta. No es un encuentro de paciencia, sino de ir a golpear. Es un choque cardíaco en el que pasarán cosas en las dos áreas”.

El técnico del Almería ha señalado que el equipo afronta el encuentro con energías renovadas y en un buen estado anímico tras el parón. No obstante, ha reconocido que el aspecto físico no atraviesa su mejor momento. De cara al partido de este sábado, Rubi ha confirmado que contará con numerosas ausencias. A las lesiones que arrastra la plantilla se suman varios procesos gripales, además de la baja de Soko, concentrado con Camerún en la Copa de África. La principal novedad negativa es la ausencia de Thalys, que no podrá estar disponible por un problema con su visado, ya que el delantero no podrá salir de Brasil hasta el próximo 5 de enero. De este modo, Léo Baptistão se perfila como la única referencia ofensiva del equipo para el encuentro.