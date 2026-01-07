Roquetas de Mar licita un nuevo servicio de transporte urbano con una inversión de más de 15 millones de euros

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha dado luz verde al proceso de licitación del nuevo servicio de transporte urbano colectivo, una iniciativa de gran envergadura que contará con una inversión superior a los 15 millones de euros y un periodo de ejecución de diez años. Con este proyecto, el equipo de Gobierno pretende dar un giro completo a la movilidad dentro del municipio, apostando por un modelo más actual, eficaz y alineado con criterios de sostenibilidad. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 26 de enero.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado la importancia de este contrato, al que ha definido como una de las decisiones clave del mandato. Según ha explicado, el notable crecimiento experimentado por la ciudad en los últimos años hace imprescindible disponer de un sistema de transporte público acorde a una gran urbe. En este sentido, ha destacado que el nuevo servicio permitirá conectar mejor los distintos barrios y facilitar los desplazamientos diarios de los vecinos de forma ágil y cómoda.

Desde el área de Presidencia, la concejala Rocío Sánchez ha puesto el acento en el componente social y medioambiental de la iniciativa. Ha señalado que el objetivo va más allá de renovar la flota de autobuses, ya que se busca ofrecer una alternativa real al vehículo privado, mejorar la accesibilidad para las personas mayores y contribuir al cuidado del entorno. Sánchez ha insistido en que el diseño del servicio se ha adaptado a las necesidades reales de las familias roqueteras para lograr una ciudad más cohesionada y amable.

El nuevo modelo de transporte se articulará en torno a cuatro líneas principales, con frecuencias ajustadas a la demanda de usuarios en cada tramo horario. Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de un servicio nocturno, una reivindicación histórica de la ciudadanía, que funcionará de lunes a viernesentre las diez de la noche y la medianoche, y que los sábados ampliará su horario hasta las tres de la madrugada, facilitando desplazamientos seguros tanto por ocio como por motivos laborales.

La renovación de la flota será otro de los aspectos clave del contrato. El pliego establece la incorporación progresiva de autobuses eléctricos y de bajas emisiones, reforzando así el compromiso municipal con la reducción del impacto ambiental. Asimismo, todos los vehículos estarán adaptados para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

La tecnología también jugará un papel protagonista en el nuevo servicio. Se implantará una plataforma digital junto con una aplicación móvil que permitirá a los usuarios consultar en tiempo real los horarios, los tiempos de espera en las paradas y cualquier incidencia que pueda producirse durante el recorrido.

Por último, el Ayuntamiento ha asegurado que el sistema de transporte urbano estará coordinado con el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Almería, lo que facilitará la conexión con las líneas interurbanas y mejorará la intermodalidad, haciendo más sencillos los desplazamientos dentro y fuera del municipio.