Roquetas de Mar destaca en Madrid por su agricultura de sostenibilidad y calidad

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en su visita a Fruit Attraction 2025, ha agradecido a la Junta de Andalucía la concesión de aguas regeneradas por 20 años y destaca el liderazgo de la agricultura roquetera como modelo de sostenibilidad y calidad. Ha destacado la importancia de la reciente concesión de aguas regeneradas por 20 años, otorgada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que permitirá disponer de hasta 10 hectómetros cúbicos procedentes de la EDAR de Roquetas. En este sentido destaca un hito fundamental para asegurar el futuro agrícola del municipio y "un ejemplo de colaboración institucional en beneficio del campo almeriense".

Amat también ha recordado que el Ayuntamiento ha dado un paso adelante con la puesta en marcha de un servicio integral de mantenimiento y conservación de caminos rurales, con una inversión inicial de más de 418.000 euros y prorrogable hasta cuatro años. Explica así que "garantizar la transitabilidad y seguridad de los caminos rurales es clave para facilitar el trabajo de agricultores y transportistas que llevan cada día nuestros productos a los mercados europeos". En este sentido, ha remarcado que el sector agrícola de Roquetas de Mar "es un modelo de agricultura sostenible, basada en la tecnificación de los cultivos, la lucha biológica, la incorporación de jóvenes y el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura".

Apunta además que "el liderazgo del sector hortofrutícola obliga a seguir en la senda de la innovación y afrontando con responsabilidad los grandes retos de la agricultura: la gestión eficiente del agua, la modernización de las infraestructuras y la internacionalización de los productos. Concluye que Roquetas de Mar seguirá siendo un referente agrícola de calidad, sostenibilidad y progreso económico para Andalucía y Europa.