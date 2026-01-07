Roquetas contará con el depósito de agua potable desalada más grande de Almería

La mañana de hoy en Roquetas de Mar ha estado marcada por el agua y el futuro del municipio. En una entrevista realizada en las ondas de esta emisora, Onda Cero Roquetas de Mar, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha detallado el alcance del proyecto para la construcción de un gran depósito de agua potable en Roquetas de Mar, una infraestructura con capacidad para 70.000 metros cúbicos y una inversión total de 17,6 millones de euros, cofinanciada al 50 % entre la Junta y el Ayuntamiento. El consejero ha subrayado que se trata de “una gran noticia para todos los vecinos”, ya que permitirá acabar con los problemas de abastecimiento que se producen cada vez que la desaladora del Campo de Dalías se detiene por avería o mantenimiento.

Durante la entrevista, Fernández-Pacheco ha defendido que este depósito, que será el más importante de los que se ejecuten en la provincia en los próximos años, garantizará agua para casi tres días en caso de parada de la desaladora, algo “inaceptable hasta ahora en un municipio que supera los 110.000 habitantes y que en verano rebasa los 200.000”. Ha puesto en valor el modelo de convenio “innovador” alcanzado con el Ayuntamiento de Roquetas, que permitirá agilizar los plazos, y ha recalcado que la Junta aporta casi nueve millones de euros para dar “carpetazo definitivo” a una carencia histórica que otras administraciones no resolvieron.

El consejero ha aprovechado para contextualizar esta actuación dentro del fuerte impulso a las infraestructuras hidráulicas en Almería, recordando la inversión de 14 millones en la conexión con la desaladora, la concesión de más de 11 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada y la apuesta por la reutilización de aguas regeneradas para agricultura y usos urbanos. En una provincia con los embalses al mínimo, Fernández-Pacheco ha insistido en que garantizar el agua no es solo una cuestión de abastecimiento doméstico, sino una pieza clave para el turismo, la agricultura y la economía, reafirmando que cumplir con Roquetas de Mar es “una prioridad absoluta” para el Gobierno andaluz.