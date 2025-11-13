Resulta herida tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido

Una mujer de unos 40 años ha tenido que ser evacuada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido tras sufrir un accidente de tráfico en la colisión entre un turismo y una furgoneta en el núcleo de San Agustín.

Fuentes del Servicio de Emergencia del 112, han informado que el siniestro ha tenido lugar sobre las 7,30 horas de este jueves. Fue en ese momento cuando se recibió un aviso en el que se alertaba del accidente que ha tenido lugar en el cruce entre la carretera de San Agustín y la calle diagonal.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó un operativo de Guardia Civil de Tráfico y 061, que finalmente trasladó a la herida hasta el centro hospitalario más cercano. Por su parte, la Guardia Civil atestiguó la presencia de turismo implicado, que ha tenido que ser retirado de la vía con medios auxiliares. Se investigan las causas de lo ocurrido.