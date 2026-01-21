ESPACIO DE TURISMO

Un restaurante de Almería celebrará el Jueves Santo la Recreación Histórico-Gastronómica de la Última Cena de Cristo

Un número limitado de comensales participará de la degustación más fiel a los alimentos reales que Jesús y los Apóstoles tomaron aquella noche

Onda Cero Almería

Almería |

La Recreación Histórico-Gastronómica de la Última Cena que se celebrará en Almería es fruto del estudio y la preparación rigurosa por un grupo de profesionales entre los que se encuentra el escritor culinario Javier Martínez Zafra.

Sería la segunda edición de este evento; la primera tuvo lugar el año pasado en Jaén. La idea es continuar de manera itinerante hasta 2033, coincidiendo con el segundo milenio de la crucifixión y muerte de Jesucristo.

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo más didáctico con Pepe Ballesteros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer