Un restaurante de Almería celebrará el Jueves Santo la Recreación Histórico-Gastronómica de la Última Cena de Cristo

La Recreación Histórico-Gastronómica de la Última Cena que se celebrará en Almería es fruto del estudio y la preparación rigurosa por un grupo de profesionales entre los que se encuentra el escritor culinario Javier Martínez Zafra.

Sería la segunda edición de este evento; la primera tuvo lugar el año pasado en Jaén. La idea es continuar de manera itinerante hasta 2033, coincidiendo con el segundo milenio de la crucifixión y muerte de Jesucristo.

