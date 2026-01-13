SUCESOS

Rescatado por mar un hombre inmovilizado en un asentamiento de Cala San Pedro

La Guardia Civil evacuó al afectado, de 68 años, hasta el puerto de Carboneras ante la imposibilidad de acceder por tierra a la zona de Níjar

Onda Cero Almería

Almería |

Dispositivo de búsqueda de la pareja desaparecida en aguas de Andratx en el que participan Servicio Marítimo, GEAS, Servicio Aéreo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo
Dispositivo de búsqueda de la pareja desaparecida en aguas de Andratx en el que participan Servicio Marítimo, GEAS, Servicio Aéreo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo | Guardia Civil

La Guardia Civil ha rescatado por mar a un hombre de 68 años que llevaba varios días sin poder moverse en un asentamiento ubicado en Cala San Pedro, una zona de complicado acceso del municipio de Níjar (Almería). El estado de salud del afectado hacía necesario un traslado urgente.

El aviso fue recibido en la tarde del lunes, cuando se alertó de que el hombre se encontraba muy debilitado tras permanecer inmovilizado durante tres días. La situación requería una intervención rápida ante el riesgo que suponía su permanencia en ese entorno aislado.

Debido a la imposibilidad de acceder por tierra, efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar en la patrullera Río Genil. Desde la embarcación realizaron las maniobras necesarias para trasladar al hombre con seguridad hasta el barco.

Una vez rescatado, fue evacuado al puerto de Carboneras, donde fue atendido por los servicios sanitarios. La Guardia Civil ha recordado la importancia de avisar a los servicios de emergencia a través del 062 o del 112 ante cualquier situación de riesgo, especialmente en zonas de difícil acceso.

