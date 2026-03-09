ESPACIO DE TURISMO

La recreación histórica de la 'Batalla de Berja' sigue dando guerra y paz

Días 21 y 22 de marzo con novedades como el mendigo ciego y un parto morisco

Onda Cero Almería

Almería |

La Berja de 1569 revivirá en la recreación histórica de los días 21 y 22 de marzo

Un hecho inspirado en la lucha de las tropas de Aben Humeya. líder morisco de la Alpujarra, contra los hombres del Marqués de los Vélez, Luis Fajardo de la Cueva

El grueso de las actividades de esta sexta edición se escenificará en el Paseo Cervantes y la Plaza Porticada.

Casi doscientas personas, locales y foráneas, darán forma a este espectáculo con alta carga didáctica.

Además, el 12 de marzo se parte la Cuaresma con el 'Día de la Vieja' en el levante almeriense, el 21 de este mes se acometerá la recuperación de caminos abandonados en Benizalón,...

De lunes a viernes a las 12,30 h fomentamos el turismo pequeñico con Pepe Ballesteros

