Ramón Fernández Pacheco: "Con el tomate de Almería sabemos lo que comemos, con los de fuera, no"

En Onda Cero Almería, dentro del programa Más de Uno Especial Fruit Attraction, se ha entrevistado a Ramón Fernández-Pacheco, quien ha destacado la relevancia del sector agrícola almeriense y su papel clave en la feria internacional que se celebrará en Madrid en 2025.

Durante la conversación, Fernández-Pacheco puso de relieve el potencial de la agricultura almeriense como motor económico y referente europeo en exportación hortofrutícola, además de resaltar la innovación y la sostenibilidad como ejes fundamentales de futuro

La presencia de Almería en Fruit Attraction 2025 será especialmente significativa con la participación activa de la Diputación de Almería a través de la marca “Sabores Almería”, que respaldará al sector con un espacio propio en la feria. Los datos hablan por sí solos ya que la provincia, con apenas el 0,24 % de la superficie agrícola de España, produce el 7 % de la horticultura de la Unión Europea y el 27 % de las hortalizas nacionales, consolidando así su liderazgo. Además, el programa oficial de la feria incluirá un showcooking de la Cofradía del Tomate de Almería, que pondrá en valor la calidad de los productos de la tierra

La feria ocupará 10 pabellones en IFEMA Madrid y contará con la participación de más de 2.460 empresas expositoras procedentes de 64 países en un espacio que superará los 78.000 metros cuadrados de exposición. Las previsiones apuntan a la asistencia de hasta 120.000 profesionales, lo que convertirá a Fruit Attraction 2025 en una de las ediciones más relevantes de los últimos años

Con todo ello, Almería refuerza su posición como epicentro de la producción hortofrutícola europea, llevando a Fruit Attraction la fuerza de un sector que continúa creciendo y proyectándose con fuerza en los mercados internacionales