Quince detenidos, dos toneladas de marihuana y siete armas intervenidas en los registros de Almería

Las intervenciones coordinadas llevadas a cabo este martes por efectivos de la Policía Nacional en diversos puntos de la provincia se han saldado con la detención de quince personas, la incautación de más de dos mil kilos de cannabis y la recuperación de siete armas de fuego, entre otros elementos relevantes.

Según la Comisaría, este operativo supone un “nuevo golpe contundente” contra el cultivo y la distribución de marihuana, y ha permitido desarticular una “estructura armada” dedicada a estas actividades ilícitas gracias a la macrooperación denominada Socorro, que permanece en desarrollo y ha sido ejecutada por la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Las pesquisas apuntan a que esta organización, considerada especialmente agresiva, también estaría implicada en el comercio ilegal de armas, conforme a las investigaciones supervisadas por el Juzgado de Instrucción número seis, ante el que se presentarán las actuaciones correspondientes.

El despliegue operativo incluyó además la neutralización de unos doscientos cincuenta accesos fraudulentos a la red eléctrica por parte de personal técnico especializado, y se ejecutó de manera simultánea en varias zonas de la capital vinculadas a la actividad del grupo.

Responsables de la compañía eléctrica informaron de que en más de treinta inspecciones se eliminaron conexiones clandestinas localizadas en distintas calles y vías de los entornos afectados, donde los operarios trabajaron junto a los agentes durante todo el dispositivo.

En alrededor de una docena de viviendas registradas se localizaron instalaciones dedicadas al cultivo intensivo de marihuana. Asimismo, se desactivaron “puntos clave” utilizados por la red para guardar, producir, acondicionar y distribuir la sustancia en diferentes enclaves de la provincia.

Como resultado del operativo, los funcionarios decomisaron dos toneladas de producto en proceso de tratamiento, quince kilos de flores de cannabis, diversas placas de hachís y veinticinco mil euros en metálico presuntamente provenientes de la actividad ilícita, además de varios vehículos.

En los diversos inmuebles se hallaron además máquinas de envasado al vacío, material de cultivo y herramientas específicas empleadas para la preparación y comercialización de las sustancias.

En relación con el armamento, la intervención permitió confiscar siete armas de fuego, lo que para los investigadores demuestra “el alto nivel de peligrosidad del grupo desmantelado y su disposición a recurrir a la violencia para proteger sus operaciones criminales”.

El operativo continúa en marcha y no se descartan nuevas detenciones. Las personas arrestadas hasta el momento serán puestas a disposición del juzgado competente junto con la documentación recopilada en las próximas horas.