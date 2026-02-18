Puerto de la Ragua en Bayárcal, un diamante por pulir

Entre las provincias de Almería y Granada, el Puerto de la Ragua en el Parque Nacional de Sierra Nevada es un destino de naturaleza, deporte y experiencias.

Situado a más de 2000 metros de altitud, con nieve en invierno y masa forestal todo el año, se erige como un mirador a la Alpujarra, el Cabo de Gata, el altiplano de El Marquesado de Zenete, las cumbres jiennenses de Cazorla, Segura y Las Villas,...unas cualidades que merecen ser mejor exhibidas para atraer visitantes por el lado de Bayárcal.

Además, Cata de Vinos en Benahadux, Rutas patrimoniales en Huércal Overa, Camino de Vértigo en Macael, Concurso de Migas y Certamen de Marchas Procesionales en Albox, Feria de la Naranja en Antas, ....

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo que ensimisma con Pepe Ballesteros