Prisión provisional para el detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro Matadero de Berja

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional del presunto autor del apuñalamiento que costó la vida a un hombre en la madrugada del pasado lunes en el barrio de Cerro Matadero, en Berja (Almería). El detenido, que ya ha recibido el alta hospitalaria, había permanecido ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas debido a las lesiones sufridas en el abdomen durante la pelea.

El altercado se produjo poco antes de la 1:50 horas en la calle El Romero, cuando varios testigos alertaron de una pelea multitudinaria en la que se emplearon armas blancas. A la llegada de Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencias, se confirmó el fallecimiento de un hombre y se atendió a cinco heridos, dos de ellos trasladados al hospital.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que la investigación sigue abierta para esclarecer el homicidio e identificar a otros posibles implicados.

La junta de personal del Distrito Sanitario Poniente ha defendido la rápida actuación de los equipos médicos, que prestaron asistencia “con celeridad pese a la nocturnidad y la simultaneidad de demandas”, rechazando así críticas sobre un posible retraso en la atención. Asimismo, han reclamado mayor seguridad y vigilancia en el centro de salud de la localidad.

El suceso ha estado acompañado de otros incidentes en la zona. Apenas unas horas después de la reyerta, se registró un incendio en una vivienda cercana, supuestamente desocupada, aunque fuentes del entorno del detenido aseguran que era su residencia. También se han producido daños en varios vehículos.

La Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo de vigilancia en la zona, mientras se investigan las causas de la pelea, que podría haber estado precedida por una discusión vecinal.