ESPECTÁCULOS

Potente cartel de otoño en el Teatro Auditorio Roquetas de mar con mucha presencia de artistas locales

La programación la inaugura el 1 de octubre un evento motivacional a cargo de Irene Villa y Eduardo Strauch

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Entre los artistas que pisarán el escenario del Teatro Auditorio Roquetas de mar en el cuarto trimestre de 2025 figuran: María Peláe, Pasión Vega, Los Vivancos, Ara Malikian, Miguel Poveda, Joaquín Reyes, Manu Sánchez, Juanjo Artero, o los roqueteros Julio Ruiz y JJ fuentes.

Las entradas y abonos ya están a la venta.

