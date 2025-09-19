Potente cartel de otoño en el Teatro Auditorio Roquetas de mar con mucha presencia de artistas locales

Entre los artistas que pisarán el escenario del Teatro Auditorio Roquetas de mar en el cuarto trimestre de 2025 figuran: María Peláe, Pasión Vega, Los Vivancos, Ara Malikian, Miguel Poveda, Joaquín Reyes, Manu Sánchez, Juanjo Artero, o los roqueteros Julio Ruiz y JJ fuentes.
Las entradas y abonos ya están a la venta.
https://teatroauditorioroquetas.org/