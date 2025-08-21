El Pleno aprobará un cambio presupuestario de 1,35 millones para reparar de urgencia 60 viviendas municipales en Almería

El Ayuntamiento de Almería llevará al próximo Pleno una modificación presupuestaria de 1.350.360 euros para financiar las obras de reparación urgente en 60 viviendas de titularidad municipal situadas en las calles Sierra del Pino, Sierra de Benahadux, Sierra del Castaño y Sierra del Campillo, en el barrio de Los Almendros Bajos.

La decisión se toma después de que el pasado mes de junio colapsara el forjado de la cubierta de una vivienda en la calle Sierra del Pino, incidente que no provocó daños personales. Los informes técnicos confirmaron posteriormente que todas las viviendas de la zona presentan deficiencias estructurales derivadas del uso de cemento aluminoso, fisuras y procesos de oxidación en la armadura, lo que compromete su resistencia.

Las obras, declaradas de emergencia y ya iniciadas en julio, consisten en el refuerzo de todos los forjados mediante estructuras auxiliares metálicas, lo que permite que los vecinos permanezcan en sus hogares durante los trabajos. Además, se procederá a la impermeabilización de las cubiertas para prevenir problemas de humedad.

La concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha destacado que la “buena salud financiera” del Ayuntamiento permite dar una “respuesta inmediata y eficaz, sin comprometer el equilibrio presupuestario”. La empresa encargada de la actuación es Albaida Infraestructuras, especializada en la reparación de patologías estructurales.

Del total de viviendas afectadas, 21 se encuentran en la calle Sierra del Pino, 14 en Sierra de Benahadux, nueve en Sierra del Castaño y 16 en Sierra del Campillo. De forma complementaria, se analizarán aquellas que cuentan con ampliaciones estructurales.

“La prioridad del Ayuntamiento es la seguridad de los vecinos y vecinas, vivan en el barrio que vivan, y la buena gestión de los recursos públicos nos permite actuar de inmediato y con eficacia ante una situación de riesgo evidente”, ha subrayado Lara.