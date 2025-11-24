Plataforma X las Marcas, premio Agripina por la campaña 'Almería y ya Estaría'

La agencia almeriense Plataforma X las marcas ha resultado ganadora del premio Agripina a la mejor campaña de publicidad en la categoría de turismo en la gran gala que se celebró en el Auditorio Cartuja de Sevilla.

En la gala, el jurado destacó que la elección ha sido por “su increíble pieza “Almería y ya estaría” para TV y otros medios realizada para la marca Costa de Almería-Diputación.

Asimismo, la agencia fue homenajeada al comienzo de la cita por sus 50 años de empresa, en el que Belén Martínez ,directora general expresó emocionada: “No sabéis la ilusión que nos hace estar aquí esta noche. En la semana que cumplimos 50 años. Yo creo que mi padre ni en sus mejores sueños, allá por el año 75 podía imaginar que 50 años después íbamos a estar aquí cumpliendo años. Somos segunda generación. Yo llevo 30 años y me sigue pareciendo el oficio más bonito del mundo. No sabéis la pasión que se pone en nuestra casa a cada pequeño trabajo que se hace y a cada gran proyecto. Todos con la misma ilusión. Y creo de corazón ,que eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Espero que sigamos viéndonos muchos años. Porque pensamos dar mucha guerra los próximos 50.”