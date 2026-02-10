El PITA acogerá la Academia de Agricultura de Andalucía

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado que este miércoles el Consejo de Gobierno aprobará el decreto de creación de la Academia Andaluza de Agricultura, que tendrá su sede en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), así como sus estatutos.

Para el consejero, la creación de esta Academia responde a la convicción clara del Gobierno andaluz de que la agricultura es una rama del conocimiento con entidad científica propia y con un valor estratégico incuestionable para Andalucía.

Así, en rueda de prensa, Gómez Villamandos ha añadido que la agricultura no es únicamente un sector productivo ni una actividad económica, sino que “también es conocimiento, es ciencia aplicada, es innovación, es gestión del territorio, es seguridad alimentaria, es sostenibilidad ambiental y es cohesión social”. Además, ha asegurado que con la creación de esta nueva Academia se culmina un procedimiento riguroso, plenamente ajustado a derecho y respaldado por el Sistema Andaluz del Conocimiento, toda vez que ha querido agradecer la labor del catedrático de Agronomía de la Universidad de Almería Diego Valera y de la Delegación Territorial de la Consejería de Universidad por el impulso y dedicación a este proyecto.

Según ha subrayado el consejero de Universidad, que ha estado acompañado en este acto por el secretario general de Investigación e Innovación, Antonio Posadas, Andalucía necesitaba una institución académica específica que ordene, sistematice y proyecte ese conocimiento, que actúe como órgano de referencia científica y técnica, que contribuya a la toma de decisiones públicas basada en evidencias y refuerce la transferencia del conocimiento al sector productivo.

Además, ha destacado que la Academia Andaluza de Agricultura se incorpora como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, “en coherencia con nuestra nueva Ley de la Ciencia que ya está en trámite parlamentario y con el modelo europeo de excelencia académica”. De este modo, ha destacado que desde el Gobierno andaluz quieren que esta nueva institución sea un espacio de reflexión estratégica independiente, así como una lugar de asesoramiento cualificado a las

administraciones, un espacio de conexión entre investigación, innovación, empresas y sociedad y otro foco más de proyección nacional e internacional del conocimiento generado en Andalucía. Y todo ello, ha apostillado, “sin duplicar estructuras, sin incremento de gasto y desde la complementariedad con universidades, centros de investigación y organismos públicos como el IFAPA”.

