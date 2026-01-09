Patricia Ramírez denuncia un perfil falso en redes sociales que publica imágenes del pequeño Gabriel y su asesina

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales pidiendo ayuda para denunciar un perfil falso de Instagram que estaría suplantando la identidad de Ana Julia Quezada, la mujer que asesinó a su hijo, y difundiendo fotografías del menor. En su publicación, ha compartido capturas de pantalla de la cuenta y ha solicitado de forma expresa que los usuarios colaboren para conseguir que la plataforma la elimine, ya que asegura que le causa un “terrible dolor” tener que contemplar “esa barbaridad”.

En su mensaje, Ramírez lamenta que haya personas “sin corazón, ni alma, ni empatía” y denuncia la falta de respeto hacia la memoria de su pequeño Gabriel, conocido cariñosamente como ‘pescaíto’. La cuenta en cuestión utiliza el nombre de usuario ‘anajulia_quezada’ y muestra imágenes tanto de la autora del crimen como del niño, algo que la madre considera especialmente “cruel”, aunque asume que lo más probable es que la propia reclusa no esté detrás del perfil.

Aun así, advierte de que este tipo de contenidos no deberían tolerarse y alerta de que mirar hacia otro lado equivale a “permitir que continúen produciéndose con total impunidad”, motivo por el que insiste en que la ciudadanía se implique denunciando la cuenta para lograr su desaparición. El caso de Gabriel conmovió a toda España en 2018, cuando el niño de ocho años desapareció en Níjar y fue encontrado sin vida doce días después. La entonces pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada, fue detenida y posteriormente condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato.