Patricia Ramírez comparte una carta con motivo del día en el que su hijo habría cumplido 16 años

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz asesinado en Níjar (Almería) en 2018, ha lamentado los "beneficios derivados de la fama" con los que, según ha aseverado, la condenada a prisión permanente revisable por el crimen de su hijo cuenta en prisión, desde donde sigue "haciendo daño". Así lo ha trasladado en una carta compartida con los medios con motivo del día en el que su hijo habría cumplido 16 años, en la que hace alusión a su interés por regalarle "un nuevo escenario" en el que la pérdida de su pequeño "no hubiese sido en vano", según estima a tenor del interés mediático que despierta la presa interna en la cárcel de Brieva (Ávila).

Ramírez reclama en la epístola dirigida a su hijo un escenario en el que se "respete" y "dignifique" su imagen frente a la de su asesina, quien "encarna el mal absoluto". "Ojalá al menos hoy, Gabri, desapareciese su imagen dando paso al olvido", según apunta, al tiempo que reclama que prevalezca "la sonrisa de un menor" a "los intereses espurios o mercantiles de quien se la arrebató".

"¿Cómo felicitarte por haber parado a la bruja cuando ella, desgraciadamente, parece que campa a sus anchas y aún sigue sin arrepentirse?", se cuestiona Ramírez en alusión a la investigación judicial abierta para dilucidar la presunta implicación de dos trabajadores de la prisión a la hora de otorgarle medios a cambio de supuestos favores sexuales para que pudiera grabar un documental sobre el caso del niño a cambio de una suma de dinero. En esta línea, se pregunta además cómo desde "dentro de prisión" pueden existir personas que "le permiten supuestamente seguir haciendo daño" y "conseguir lo que quiere saltándose las normas y manipulando con una extremada frialdad su entorno sin ningún remordimiento".

La madre de Gabriel Cruz, quien también impulsa otra causa por presuntas amenazas de muerte proferidas por la presa, admite no saber si le "enfada más que pretenda salir a tomar protagonismo" a costa de lo que le hizo a su hijo para "manchar" su nombre y que "gane dinero" con ello o, que le "obliguen a salir" a ella públicamente a "pararla" ante quienes "la complacen y acceden a sus caprichos y amenazas".

"Me gustaría poder regalarte aquello que te arrebató, me gustaría prometerte que no volverá a pasar... Me gustaría regalarte mi vida para que tú volvieras y recordases que las brujas están en los cuentos y cuando salen de ellos sólo deberían de quedarse en los sumarios de sus actuaciones", ha trasladado.