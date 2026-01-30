El pasado minero y ferroviario, entre las propuestas turísticas a futuro de Pulpí

Pulpí impulsa una ambiciosa estrategia cultural, patrimonial y turística con nuevos museos, rehabilitación minera y la candidatura de la Geoda a Patrimonio Mundial articulada en cuatro proyectos

Rehabilitación integral del conjunto de edificaciones mineras de el Pilar de Jaravía.

El Ayuntamiento de Pulpí trabaja en la recuperación del histórico complejo minero de Mina Rica, en Pilar de Jaravía, mediante un ambicioso proyecto de rehabilitación de edificios industriales singulares, como el castillete, naves, hornos, sala de máquinas y otras estructuras vinculadas a la explotación minera.

El objetivo es convertir este conjunto en un espacio visitable de alto valor patrimonial y turístico, reforzando el relato de la minería del Levante almeriense como eje identitario del municipio.

La valoración técnica inicial estima una inversión global de 1,5 millones de euros (subvención de Diputación con fondos europeos), para la restauración del conjunto, que permitirá consolidar estructuras, recuperar cubiertas, fachadas y elementos industriales originales, y dotar al espacio de un uso cultural y divulgativo.

Nuevo Museo del Ferrocarril junto al Centro de Recepción de Visitantes.

Otro de los grandes proyectos estratégicos es la creación del Museo del Ferrocarril de Pulpí, que se ubicará contiguo al Centro de Recepción de Visitantes de la Geoda.

Este museo permitirá interpretar la historia ferroviaria vinculada a la minería y a la exportación de minerales del Levante almeriense, incorporando piezas, material histórico y colecciones ferroviarias de gran valor patrimonial, aportadas por el Pulpileño Juan Jerez.El proyecto está incluido en los presupuestos municipales de 2026 y se concibe como una pieza clave para completar la experiencia turística integral del visitante.

Museo del Pintor Pedro Antonio Martínez y Sala de Minerales Luminiscentes.

El Ayuntamiento ha adquirido una vivienda histórica en el casco urbano de Pulpí para transformarla en un nuevo espacio museístico multifuncional dedicado al pintor pulpileño Pedro Antonio Martínez y a la divulgación del patrimonio etnográfico y mineralógico del municipio.

El proyecto contempla:

• salas de exposición de la obra del pintor Pedro Antonio, propiedad del ayuntamiento.

• sala temática etnográfica.

• sala negra para minerales luminiscentes.

• oficina-tienda y punto de información

La actuación se realiza mediante la adaptación arquitectónica de la vivienda sin ampliar su superficie, reorganizando el espacio interior para uso museístico. ￼

Este museo permitirá recuperar, conservar y difundir la obra del pintor Pedro Antonio Martínez, así como crear un nuevo foco cultural en el casco histórico del municipio.

La Geoda de Pulpí, candidatura a Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO

El cuarto gran eje estratégico es la candidatura de la Geoda de Pulpí a Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO.

El procedimiento ha sido recientemente actualizado por las autoridades competentes, permitiendo acelerar los plazos. En marzo de 2026 se enviará la documentación técnica y científica a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura, para su remisión a UNESCO.

Si la candidatura obtiene el visto bueno, se iniciará el procedimiento completo, con un horizonte máximo de cinco años para lograr la declaración como Patrimonio Mundial Natural, situando a Pulpí en el mapa global del patrimonio natural.

Con estos proyectos, Pulpí consolida un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la identidad local y la puesta en valor del patrimonio industrial, artístico y geológico.

El Ayuntamiento apuesta por un turismo de calidad, diversificado y con fuerte componente cultural y científico, capaz de generar empleo, fijar población y posicionar al municipio como destino de referencia en el Mediterráneo.

