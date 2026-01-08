El parque El Boticario se consolida como gran pulmón verde de Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, han recorrido este jueves el parque El Boticario para comprobar el estado final de los trabajos de recuperación ambiental que se están llevando a cabo en este espacio natural. La actuación ha permitido transformar este enclave en una gran zona verde destinada al disfrute ciudadano, la educación ambiental y la divulgación de la riqueza natural de la provincia, a escasa distancia del núcleo urbano. El proyecto ha sido promovido por el Gobierno andaluz mediante una intervención integral sobre todo el ámbito.

Durante la visita, la alcaldesa ha agradecido a la Junta de Andalucía la inversión realizada, que ronda los 2,5 millones de euros, destinada a devolver a la ciudad un espacio natural renovado. Vázquez ha destacado que el objetivo ha sido crear un entorno agradable para el ocio y el descanso, con un marcado enfoque educativo, que cuente con áreas de sombra, espacios infantiles, recorridos botánicos, un observatorio de aves y equipamientos sostenibles que mejoren la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático.

La regidora ha recordado, además, el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los espacios al aire libre en todos los barrios como herramienta para promover hábitos de vida saludables y favorecer la convivencia vecinal. En este sentido, ha subrayado la colaboración entre el Consistorio y la Junta para que el parque pueda abrirse al público en las mejores condiciones y en el menor plazo posible.

Por su parte, la consejera Catalina García ha señalado que esta intervención permitirá que El Boticario vuelva a ser un espacio dinámico y accesible, adaptado a las condiciones climáticas de la provincia y pensado para el disfrute colectivo, el aprendizaje y la convivencia. Ha explicado que el proyecto ha priorizado la recuperación ambiental, respetando la estructura original del parque y conservando el arbolado existente como elemento central, al tiempo que se ha reforzado la seguridad y la funcionalidad del recinto.

García ha detallado que la renaturalización permitirá representar en un mismo espacio los principales ecosistemas de Almería, desde paisajes áridos y subdesérticos hasta zonas húmedas, ramblas, sierras costeras y formaciones forestales mediterráneas. Para ello, se han empleado especies autóctonas adaptadas al clima local y criterios de sostenibilidad y ahorro de agua, con el fin de crear un parque resiliente y preparado para el futuro.

Las obras han incluido la mejora de los caminos interiores, la creación de itinerarios botánicos, la modernización del sistema de riego, la sustitución del alumbrado por tecnología más eficiente, la recuperación de las láminas de agua y la incorporación de nuevos espacios dedicados a la divulgación ambiental. Según la consejera, estas actuaciones refuerzan el carácter didáctico del parque, concebido como un aula al aire libre para conocer la biodiversidad almeriense. No obstante, ha indicado que aún quedan pequeños trabajos de remate antes de que el parque sea recepcionado oficialmente por el Ayuntamiento como espacio periurbano.

De forma paralela al final de las obras, la consejera ha puesto en valor el convenio firmado en noviembre entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la declaración de El Boticario como parque periurbano. Este acuerdo establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para garantizar su protección, gestión y uso adecuado, una vez se completen los trámites administrativos correspondientes.

Según ha explicado García, este convenio permitirá que el Ayuntamiento asuma la gestión del parque tras su declaración oficial, asegurando la continuidad del proyecto bajo criterios de sostenibilidad y equilibrio entre la conservación ambiental y el uso ciudadano. Ha resaltado que la cooperación institucional resulta fundamental para mantener este tipo de iniciativas a largo plazo.

La consejera ha enmarcado la actuación en El Boticario dentro de una estrategia más amplia del Gobierno andaluz para impulsar infraestructuras verdes y espacios naturales cercanos a las ciudades, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Ha señalado que este tipo de espacios contribuyen a mejorar la calidad de vida, fomentar la educación ambiental y reforzar la relación de la ciudadanía con su entorno natural. En este contexto, ha recordado que la Junta ha destinado cerca de 100 millones de euros en los dos últimos años a la protección del patrimonio natural y a proyectos vinculados a la economía circular y la gestión de residuos en la provincia de Almería.

Durante su intervención, García también ha destacado el esfuerzo inversor que el Ejecutivo andaluz viene realizando en Almería desde 2019, cifrado en más de 2.300 millones de euros. Ha subrayado que esta inversión se ha incrementado de forma sostenida y que para 2026 se prevé un presupuesto cercano a los 430 millones de euros, lo que, según ha afirmado, refleja un crecimiento histórico de más del 240 por ciento en comparación con etapas anteriores.

La consejera ha defendido que este aumento de la inversión pública se traduce en proyectos concretos que mejoran los servicios, refuerzan la cohesión territorial y generan nuevas oportunidades económicas. En el ámbito medioambiental, ha citado actuaciones como la recuperación del parque El Boticario, el sellado de antiguos vertederos, la creación de nuevos puntos limpios, la protección de la biodiversidad y la mejora de vías pecuarias para impulsar el desarrollo rural.

García ha concluido señalando que El Boticario es un ejemplo de cómo una inversión pública bien planificada puede convertir espacios degradados en lugares de encuentro, aprendizaje y bienestar, reflejando un modelo de gestión basado en la colaboración institucional y la planificación a largo plazo.

En la visita han participado también la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, así como varios concejales del Ayuntamiento de Almería, entre otros representantes institucionales.