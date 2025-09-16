El Papa León XIV aprueba la beatificación del Cura Valera

El Papa León XIV ha autorizado que el rito de beatificación del venerable Salvador Valera Parra, conocido como 'el Cura Valera', se celebre el próximo 7 de febrero de 2026, presidido por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, como representante papal.

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha confirmado este primer milagro aprobado del santo pontífice en un vídeo donde apunta que la ceremonia tendrá lugar en Huércal-Overa (Almería), su pueblo natal donde "entregó la vida por sus feligreses como párroco en 40 de los casi 50 años que vivió como sacerdote", según ha trasladado la Diócesis.

"Es una invitación a todos a rezar, a participar y a estar alegres. Es una invitación a todas las iglesias de Almería y también a nuestra diócesis hermana de Cartagena porque nuestro Cura Valera perteneció a aquella diócesis", ha dicho Gómez Cantero.

El Espacio municipal de usos múltiples, cedido por el Ayuntamiento de esta localidad, con una superficie de 2.000 metros cuadrados y una gran capacidad para acoger a todos los participantes, albergará esta celebración, precedida el día anterior de una Vigilia preparatoria de oración y el domingo 8 de febrero de la Misa de Acción de gracias, presidida por el obispo.

Esta misa tendrá lugar con ocasión de la 'Noche de las lumbres', que desde hace casi tres siglos conmemora el traslado del Santísimo Sacramento al actual templo parroquial, y que también celebraba el Cura Valera en sus años como párroco de esta localidad; unas celebraciones que tendrán lugar en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Huércal-Overa.

Desde la Diócesis se ha invitado a participar en esta beatificación y a "vivir este momento de gracia del Señor" para el que habrá preparaciones durante los meses previos con distintas iniciativas.