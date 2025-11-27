El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos declara en el juzgado

El padre de H.H., el joven que permanece en prisión preventiva tras ser detenido el 1 de octubre como presunto responsable de la muerte a golpes de Antonio Campos, declaró ante el juez que no tuvo contacto con su hijo, ni por teléfono ni en persona, durante la jornada en la que ocurrió el homicidio ni en los momentos posteriores, cuando el cadáver ya había sido abandonado en el maletero del propio vehículo de la víctima, muy cerca de su domicilio.

Así lo expuso en una breve comparecencia ante la sección competente del tribunal local, donde declaró como testigo a solicitud de la acusación particular representada por el abogado Antonio Relaño, según confirmaron fuentes jurídicas.

El progenitor señaló ante la magistrada que aquel domingo 28 de septiembre salió de su casa a primera hora de la mañana y no regresó hasta bien entrada la tarde, sin coincidir en ningún momento con su hijo, a pesar de que el crimen se habría cometido alrededor de las dos de la madrugada.

Durante su testifical, asistido por un intérprete y sin responder a cuestiones que pudieran perjudicar directamente a un familiar, indicó que tampoco intercambió llamadas con su hijo en todo el día, periodo durante el cual el detenido circuló con el coche de la víctima al menos desde las 3:58 hasta las 15:01, momento en el que dejó el vehículo cerca de una explotación agrícola con el cuerpo del historiador aún en el maletero.

A lo largo del recorrido que realizó desde poco después del momento estimado de la muerte hasta el abandono del coche, varias cámaras de seguridad lo grabaron en distintos puntos de El Ejido. Entre esas imágenes figura la secuencia en la que estacionó el vehículo blanco de la víctima en la calle Mirasol alrededor de las 11:40, a escasa distancia de la casa familiar.

En esas imágenes también se observa cómo el sospechoso desciende del coche y se dirige hacia la vivienda de sus padres, tras lo cual regresa aproximadamente media hora más tarde y permanece en el interior del turismo hasta las 12:37, aparentemente sin moverse y hablando por teléfono, antes de reanudar la marcha. No volvería a ese lugar hasta las 15:01, cuando dejó definitivamente el coche con el cadáver dentro.

En este momento, la investigación sigue a la espera del análisis completo del teléfono utilizado por el único acusado, con el fin de determinar qué llamadas y mensajes pudo enviar o recibir antes y después del crimen, horas durante las cuales el cuerpo de Campos fue hallado por agentes locales maniatado y con lesiones graves en el maletero, minutos después de la medianoche del lunes 29 de septiembre.

De igual modo, la magistrada ha autorizado el examen de la ropa encontrada en la vivienda del sospechoso, que pudo haber llevado el día de los hechos, con el objetivo de identificar posibles restos de ADN. También se ha solicitado el dossier fotográfico relativo al hallazgo del cadáver y al análisis del supuesto objeto empleado en la agresión: un bloque de hormigón con el que se habría golpeado a la víctima en la cabeza.

El cuerpo sin vida de Antonio Campos presentaba varios impactos, entre cuatro y seis, producidos por un objeto contundente, que habrían causado un traumatismo craneoencefálico fatal. Además, el fallecido estaba atado de manos en el momento de su descubrimiento, junto a algunas pertenencias personales, mientras que su teléfono apareció en los asientos traseros del vehículo.