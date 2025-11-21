Pacheco se convierte en la cara visible del PP de Almería tras la renuncia del presidente de la Diputación Provincial

El actual consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y que fuera alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha asumido la presidencia del PP de Almería tras la renuncia del hasta ahora presidente del partido y de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, de todos sus cargos para centrarse, tal y como anunciaba en un comunicado, "en su defensa como investigado en la segunda fase del caso 'Mascarillas'", que investiga el supuesto cobro de comisiones a través de contratos irregulares mediante la institución supramunicipal provincial y el Ayuntamiento de Fines.

En rueda de prensa, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo y el nuevo presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, quien se ha mostrado convencido de que tanto él como el ya exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez, también investigado, resultarán airosos del procedimiento llegando a declarar que "llega el momento en el que ellos demuestren su inocencia y confío que van a poder demostrar su inocencia".

En esta línea, Repullo y Fernández-Pacheco han rechazado la celebración de un congreso extraordinario ante estos ceses, han admitido eso sí que el nuevo presidente provincial deberá realizar "ajustes" para "iniciar esta nueva etapa" con cierta "continuidad". Entienden que ahora se abre un periodo de "reflexión" de cara a reorganizar el organigrama de la Diputación de Almería y decidir qué diputado provincial quedará al frente de la misma. En este sentido, Repullo ha recordado que tras las renuncias se abre un plazo de diez días para que el Pleno de la Diputación tome cuenta de las renuncias y luego otros diez días más para que se nombre al nuevo presidente, que ahora mismo, ejerce en funciones, el vicepresidente primero, Ángel Escobar.

Mientras tanto, Repullo ha destacado que el partido está a la espera de la renuncia a su cargo del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que también fue arrestado el pasado y suspendido de militancia por parte del PP. Ha declarado que "no ha habido tiempo material de poder hablar con esta persona, pero sí es cierto que esperamos que renuncie a la Alcaldía". Sin embargo, ha reconocido que la posesión del acta es una decisión "personal", por lo que si la mantiene será alcalde pero "no será un alcalde del PP". Asimismo, ha explicado que se va a analizar la situación del alcalde de Tíjola y también diputado provincial de Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, el cual, presuntamente, podría encontrarse implicado en el caso junto con su mujer a través de una sociedad mercantil. A preguntas de los periodistas ha contestado que no han tenido tiempo de analizar esa situación.

Destacar que la junta directiva provincial tiene previsto reunirse el próximo lunes en su sede local del PP de Roquetas de Mar donde previsiblemente acudirán cargos como el de Roquetas de Mar y presidente de honor del PP, Gabriel Amat, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez o la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, además de otros alcaldes, diputados provinciales, autonómicos, nacionales y senadores.