Otro legionario herido 'Álvarez de Sotomayor' de la base militar de Viator

Cuatro semanas después de que una explosión acabara con la vida de Daniel Ruiz Mateo, La Legión ha vuelto a ser el escenario de una explosión con otro legionario herido durante la realización de un ejercicio de fuego real en el Campo de Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de la base militar de Viator (Almería). Tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital para ser tratado de urgencias después de ser atendido, en un primer momento, en la base.

Según indica Defensa en un comunicado, el accidente se ha producido pocas horas después de la visita, este mismo jueves, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al campo de maniobras donde de las instalaciones del Ejército, donde a principios de este mes falleció un soldado y otro resultó gravemente herido tras el estallido de una granada. Por su parte, desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han lamentado este nuevo accidente que, según sus datos, se ha producido por una nueva deflagración o explosión durante el desarrollo de unas prácticas.

En este sentido, la ATME han trasladado su "más sincero apoyo y ánimo al compañero herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad". Al mismo tiempo, ha destacado "el riesgo inherente y constante que conlleva la profesión militar debido al manejo diario de armamento, explosivos, vehículos especializados y otros materiales peligrosos". Reclama "de manera urgente y firme" al Gobierno y al Ministerio de Defensa que actúen "de inmediato" para el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.