El otoño es 'Estrecho' en Oria

'La Boca' es uno de esos enclaves naturales con vegetación, fauna y agua que gana en esta estación

Onda Cero Almería

Almería |

Andrés Martínez, presidente del Club de Senderismo Nueva Aventura, de Oria, nos guía por el paraje La Boca de Oria-Los Estrechos situado en la Sierra de las Estancias. Ellos, tienen su calendario de ruta a pie y en bicicleta para disfrutar de una de las masas de álamos más llamativas de la provincia, y en invierno a veces con nieve.

Además, Úbeda nos propone una visita infantil teatralizada para conocer su patrimonio, También sus sabores y los de Baeza.

Y en Alcolea, una visita a los olivos centenarios.

De lunes a viernes a las 12,50 h con Pepe Ballesteros encogemos la provincia para que cada uno de sus rincones nos quede más cerca.

