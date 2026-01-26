ESPACIO DE TURISMO

Oria recupera sus recursos hídricos como valor histórico, cultural y turístico

Un par de jornadas experienciales para hacer comunidad y pedagogía en torno a las acequias como vertebradoras de la economía local

Onda Cero Almería

Almería |

La Universidad de Granada ha organizado para los días 14 y 15 de febrero la restauración de la acequía de El Daimuz en la Rambla de Oria. Una actividad impulsada por el profesor José María Martín Civantos, dirigida a voluntarios y donde los niños podrán aprender jugando el importante trabajo de los agricultores.

No es la primera acción de estas características que se lleva a cabo en la provincia de Almería gracias al MEMOLAB, laboratorio de arqueología biocultural del campus granadino.

Además, en Úbeda ya hay fechas para las Jornadas Gastronómicas del Renacimiento, Almería está en 'Madrid Fusión' y en la fase final del Campeonato de España de Tapas, se avecina la Fiesta del Romero en Bacares,...

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros engorda turísticamente.

