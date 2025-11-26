Onda Cero tiene acceso a la comparecencia en el juzgado de Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, en el 'Caso Mascarillas´´

El caso de las mascarillas continúa generando consecuencias en el Partido Popular de Almería. La última baja es la del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, señalado en un informe judicial que lo sitúa como figura clave en las supuestas irregularidades detectadas en la Diputación. Según las comunicaciones intervenidas, habría estado al tanto de presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones, en las que también aparece implicado el expresidente de la institución provincial.

A través de las redes sociales del Ayuntamiento, Rodrigo Sánchez ha defendido su inocencia, pese a su relación con algunas de las empresas investigadas en esta segunda fase de la operación. Cabe recordar que en 2021 se acogió a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona por estos hechos.

Las pesquisas revelan que Sánchez se vinculaba, mediante intermediarios, con las empresas Pulconal, beneficiaria de hasta 13 adjudicaciones de la Diputación por más de 300.000 euros, y OYC, que acumuló más de un millón de euros en obras provinciales.

La denominada trama de Fines también amplía la lista de investigados, entre ellos el hijo del alcalde y su sobrino, Óscar Liria. Este último, que ejercía entonces como vicepresidente tercero de la Diputación, fue quien contactó con Kilian López, procesado por tráfico de drogas y armas en el juzgado de Barcelona, para la adquisición de mascarillas por un importe de dos millones de euros.