ESPACIO DE TURISMO

'Old West History' oficiará este año una boda real por el rito nativo americano

La Recreación Histórica, de los días 8 y 9 de noviembre en el MiniHollywood Oasys, contará con más de doscientos figurantes y en ediciones anteriores ha recibido la visita de un descendiente del indio Gerónimo

Onda Cero Almería

Almería |

El más real y salvaje oeste toma los días 8 y 9 de Noviembre el Parque Temático del Desierto de Tabernas, MiniHollywood Oasys, para que los asistentes puedan ver y sentir en directo el espectacular 'Old West History', una recreación histórica del Viejo Oeste, donde 220 recreadores perfectamente ataviados con sus uniformes, armas y cañones, venidos de diferentes parte de España, Europa y Estados Unidos, escenificarán las batallas, los duelos y la forma de vivir y morir con rigor histórico, de la población del Nuevo Mundo de finales del Siglo XIX. Una producción de MiniHollywood Oasys, con la dirección de arte y actores de Manuel Olaya y Leonardo Giménez como armero, atrezzista y vestuario. Shows, música, comida especial, mucha diversión y aprendizaje.

Más información en: https://minihollywoodoasys.com/old_west/

Además, los 'Paisajes Sonoros' de Cariatiz (Sorbas) y el comentario de Vicente García Egea.

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo que mejor entra con Pepe Ballesteros.

