'Old West History' oficiará este año una boda real por el rito nativo americano

El más real y salvaje oeste toma los días 8 y 9 de Noviembre el Parque Temático del Desierto de Tabernas, MiniHollywood Oasys, para que los asistentes puedan ver y sentir en directo el espectacular 'Old West History', una recreación histórica del Viejo Oeste, donde 220 recreadores perfectamente ataviados con sus uniformes, armas y cañones, venidos de diferentes parte de España, Europa y Estados Unidos, escenificarán las batallas, los duelos y la forma de vivir y morir con rigor histórico, de la población del Nuevo Mundo de finales del Siglo XIX. Una producción de MiniHollywood Oasys, con la dirección de arte y actores de Manuel Olaya y Leonardo Giménez como armero, atrezzista y vestuario. Shows, música, comida especial, mucha diversión y aprendizaje.

Más información en: https://minihollywoodoasys.com/old_west/

