Nueve de cada diez inmigrantes que entran en Andalucía en patera lo hacen por Almería

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha apuntado este jueves que más del 90 por ciento de los inmigrantes que llegan en pateras a las costas andaluzas lo han hecho a través de Almería, si bien ha incidido en que, con respecto al mismo periodo del pasado año, hasta finales de agosto, el volumen total ha descendido un 20 por ciento.

"Estamos hablando de 3.000 inmigrantes cuando en la pre-pandemia hablábamos de cifras que a lo mejor estaban rondando ya los 7.000 u 8.000 inmigrantes que habían llegado en esta época del año", ha explicado Fernández en declaraciones a los medios, a quienes ha recordado que se han llegado a recepcionar en un año hasta 14.000 personas.

El representante del Gobierno ha incidido en esta "disminución muy importante" que, sin embargo, no evita situaciones como la vivida este miércoles en las costas de Carboneras y Níjar donde se localizaron siete cuerpos sin vida de personas que viajaban a bordo de dos pateras.

El delegado ha especificado que los cuerpos han sido conducidos la Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería para ser sometidos a una autopsia y confirmar que la causa de la muerte por ahogamiento y descartar, en su caso, algún motivo "previo".

Fernández ha señalado que los servicios de emergencias han estado realizado labores de rastreo por la zona sin hallar nuevos cadáveres en el marco de una "tragedia" que, según ha destacado, "pone en el manifiesto que los inmigrantes se juegan la vida literalmente".

"No vienen por capricho ni para delinquir, sino que vienen a buscar una vida mejor", ha abundado para lamentar la situaciones a las que ven expuestos por la acción de la mafias, dado que "a muy pocos metros de llegar a las orillas del mar (...) se les obligan a arrojarse sin que sepan nadar" por parte de quienes dirigen las embarcaciones.

El delegado ha resaltado el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico así como con quienes trafican con personas "en unas condiciones y con unos criterios absolutamente mafiosos".