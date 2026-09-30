Nuevas normas para patinetes, ciclistas y motoristas desde este jueves

La reforma del Reglamento General de Circulación introduce desde este jueves, 1 de octubre, nuevos requisitos para patinetes, bicicletas y motocicletas, con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

Entre las principales novedades está la edad mínima de 15 años para conducir un patinete eléctrico. Sus usuarios tendrán que llevar casco y, durante la noche o cuando haya poca visibilidad, también chaleco reflectante. Estas dos últimas obligaciones podrán suponer una multa de 200 euros.

Los ciclistas también tendrán que extremar las precauciones. En carretera será obligatorio el casco y, al adelantarles, los conductores deberán reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía. Si hay más de un carril por sentido, tendrán que cambiar completamente de carril y mantener una distancia lateral mínima de un metro y medio.

Para los motoristas, la reforma establece el uso obligatorio de guantes en vías interurbanas y de calzado cerrado en cualquier tipo de vía. Además, podrán circular por el arcén derecho en determinadas situaciones de congestión, siempre que no superen los 30 kilómetros por hora y esté señalizado.

También cambian algunas normas para los profesionales de la movilidad. Los 'riders' que trabajen con bicicleta, patinete o motocicleta deberán utilizar casco cuando corresponda y chaleco reflectante durante su actividad. No hacerlo puede acarrear una sanción de 200 euros.

La nueva normativa incluye además cambios para situaciones de emergencia. En caso de retenciones, los vehículos deberán dejar libre una zona central para facilitar el paso de ambulancias, Policía y otros servicios de emergencia. También se refuerzan las condiciones para adelantar a vehículos detenidos por accidente, avería o trabajos en la carretera.

Hay medidas que no entrarán en vigor todavía. La obligación de mantener encendidas las luces de los patinetes eléctricos y el nuevo requisito de casco homologado para determinados usuarios de motocicletas comenzarán a aplicarse el 1 de octubre de 2027.

La reforma incorpora además nuevas reglas para las zonas urbanas, los caminos escolares seguros y el estacionamiento de autocaravanas, dentro de un cambio de enfoque que busca adaptar las normas de tráfico a una movilidad en la que peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal tienen cada vez más presencia.