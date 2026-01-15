La nueva sede judicial de Huércal-Overa comenzará a construirse en 2026 tras 16 años de espera

Las obras de la futura sede judicial de Huércal-Overa comenzarán a lo largo de 2026 tras más de década y media de anuncios sin materializarse. El proyecto, desbloqueado por el Gobierno andaluz dentro de su estrategia para reducir el déficit histórico de infraestructuras judiciales, ha sido presentado por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

La Junta ha sacado a licitación la construcción del nuevo edificio por un importe de 8,3 millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas entre el 29 de diciembre y el 30 de enero. La actuación permitirá triplicar el espacio actual y concentrar en un único inmueble los órganos judiciales que hoy se reparten en dos sedes, lo que redundará en una mejora notable de la atención a la ciudadanía de toda la comarca.

Nieto ha recordado que esta actuación fue incluida como prioritaria en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, con el objetivo de poner fin a años de promesas incumplidas y dotar de instalaciones adecuadas a los profesionales que prestan servicio a una población de más de 56.000 vecinos de Huércal-Overa, Albox, Arboleas, Cantoria, Partaloa, Pulpí, Taberno y Zurgena. El plazo de ejecución será de 17 meses y la previsión es que los trabajos arranquen en verano.

En la actualidad, los juzgados funcionan en dos edificios, uno de propiedad y otro alquilado, que suman poco más de 1.600 metros cuadrados. El nuevo complejo contará en una primera fase con un inmueble de tres plantas y sótano que alcanzará los 3.799 metros cuadrados, además de reservar suelo para una futura ampliación de más de 1.300 metros. En total, la superficie superará los 5.000 metros cuadrados, una dimensión que permitirá adaptarse al nuevo modelo organizativo derivado de la reforma estatal de la Ley de Eficiencia, ya en vigor en este partido judicial desde el pasado mes de julio.

El consejero ha explicado que la necesidad de adaptar el diseño inicial a esta reforma ha retrasado más de un año la tramitación del proyecto. Según ha señalado, fue necesario redactar una propuesta completamente nueva para compatibilizar la distribución de espacios con la normativa actual, buscando además que el edificio aporte valor arquitectónico al municipio y resulte funcional y cómodo para usuarios y trabajadores.

La planta baja albergará las zonas de acceso y atención al público, el Instituto de Medicina Legal, la Junta Electoral, los servicios de Mediación, el Servicio Común Procesal, dos salas de vistas —una de ellas destinada a bodas— y el Juzgado de Guardia. En las plantas primera y segunda se ubicará el Tribunal de Instancia, con despachos para jueces y letrados de la Administración de Justicia, áreas de trabajo de la Oficina Judicial y salas polivalentes preparadas para videoconferencias. La primera planta incluirá también la Fiscalía y los colegios profesionales, mientras que la segunda se destinará a la Sección de Violencia de Género, equipada con Sala Gesell y espacios diferenciados para proteger a las víctimas.

El sótano contará con dependencias inexistentes hasta ahora, como el área de detenidos, además de archivos, almacenes, servicios técnicos y plazas de aparcamiento.

La inversión se repartirá entre los presupuestos de 2026 y 2027, aunque el Consejo de Gobierno ya ha autorizado el gasto total. Si se cumplen los plazos previstos, la adjudicación se producirá en primavera y el traslado a la nueva sede se realizará nada más concluir las obras, a finales de 2027.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha calificado la jornada como “histórica” para el municipio y ha destacado que el proyecto supone una apuesta clara por la modernización de los servicios públicos y por unas instalaciones dignas y funcionales para profesionales y ciudadanos. También ha agradecido a la Junta su compromiso con las necesidades del Levante almeriense.

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha subrayado que la nueva sede judicial permitirá saldar una deuda histórica con la comarca, reforzará el papel de Huércal-Overa como cabecera judicial y contribuirá al equilibrio territorial y al desarrollo del conjunto de la provincia.